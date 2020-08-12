Отопительный сезон в Югре начнётся 1 сентября Фото: pixabay.com

В Югре прошло заседание комиссии по развитию местного самоуправления. Участники и глава региона обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону.

По словам Натальи Комаровой, в этом году муниципалитеты затратят 9,3 миллиарда рублей. В среднем готовность объектов жилищно-коммунального комплекса и энергетики составляет 58 процентов, что соответствует срокам выполнения работ. Также до 15 ноября все города и поселения должны получить паспорта готовности к отопительному сезону, акты о проверке и устранить замечания, если они возникнут.

По данным на 1 августа, к осенне-зимнему периоду подготовлено 68 процентов сетей теплоснабжения, котельных установок - 63, сетей водоотведения - 62, центральных тепловых пунктов - 57, сетей водоснабжения и газоснабжения - 56, жилищного фонда - 45, теплосетей - 32. Также специалисты заменили старые сети водоснабжения - 33 процента и водоотведения - 58.

Все работы планируют завершить в установленные сроки.

Чтобы жители региона не остались без тепла в экстренной ситуации, власти составили единый список резервных источников энергии - 1 377. Сформировали 422 аварийные бригады, укомплектованные всем необходимым. Помимо этого, были созданы неснижаемые резервы материально-технических ресурсов на общую сумму 156,7 миллиона рублей.

Также аварийный запас имеется во всех организациях, осуществляющих подачу тепла воды и света в дома и социальные учреждения