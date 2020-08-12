Житель Сургута чуть не убил двух братьев, которые указали на его недопустимое поведение

Фото: hmao.sledcom.ru

Следственный отдел по городу Сургуту возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Он подозревается в покушение на убийство двух лиц.

Сотрудники установили, что 9 августа злоумышленник затеял ссору с двумя братьями. Причиной стало его недопустимое отношение к окружающим. После конфликта мужчина решил отомстить обидчикам. Вооружившись ножом, он подкараулил их возле одного из домов по улице Индустриальная и стал наносить удары. Первым пострадал 33-летний сургутяин, а затем и его 39-летний брат.

К счастью, довести задуманное до конца он не успел – помешали жильцы рядом стоящего дома. Пострадавшим вызвали скорую помощь и отправили в больницу.

Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.

Стоит добавить, что это не единственный случай, когда разъярённые югорчане мстят за обиду. В апреле произошла ещё одна такая же история, но с печальным концом.