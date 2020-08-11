Юных мультипликаторов Югры приглашают принять участие в конкурсе «МультПром-2020» Фото: pixabay.com

У молодых мультипликаторов региона появился замечательный шанс заявить о себе. Для этого необходимо подать заявку на участие в конкурсе научно-технических анимационных фильмов «МультПром-2020». Успеть нужно до 31 августа.

Участниками могут стать школьники, занимающиеся в анимационных студиях, студенты, молодые специалисты, заинтересованные в продвижении своих проектов и практик, а также авторы, художники и графисты от 5 до 35 лет.

Работы принимаются по направлениям: авиация, железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии, ракетостроение и другие сферы науки и промышленности.

Выполнены они должны быть в жанре научно-технического творчества, основываться на фактах, идеях и результатах исследований, при этом нести просветительскую функцию, передавая инженерную идею.

Победителей определит экспертное жюри, в которое войдут профессиональные мультипликаторы, руководители крупных предприятий, представители киностудии «Союзмультфильм», ректоры вузов и другие значимые личности.

Авторы лучших работ получат приглашение на фестиваль «От винта», а обладатель гран-при отправится в Москву на стажировку в киностудию «Союзмультфильм».

Узнать подробности конкурса можно на официальном сайте фестиваля.