Транспортные полицейские Сургута привлекли к ответственности 8 пассажиров разных поездов Фото: pixabay.com

Сотрудники сургутского отдела полиции на транспорте привлекли к административной ответственности 8 пассажиров поездов дальнего следования.

Среди нарушителей оказались два жителя Челябинской области. Мужчина следовал по маршруту «Нижневартовск - Оренбург», намереваясь добраться до дома, а его землячка купила билет на поезд «Оренбург - Новый Уренгой». Оба пассажира находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, нецензурно выражались и мешала работать поездной бригаде. Таким образом им пришлось отказать в дальнейшем проезде.

Ещё шестерых нарушителей установили в поездах, следующих из Нижневартовска до станций Тюмень, Оренбург, Волгоград и Адлер, а также «Оренбург - Нижневартовск» и «Новый Уренгой - Оренбург».

Одним из таких оказался пермяк 1979 - ого года рождения. Прибывая в сильном опьянении, он проявлял агрессию и мешал попутчикам.

А ещё один пассажир даже не смог сесть в поезд. Полицейские задержали 39-летнего жителя города Кумертау на перроне вокзала в Сургуте, мужчина был пьян.

На всех нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.