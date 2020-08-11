«Не стерпел оскорблений»: югорчанин убил двух человек с разницей в несколько дней

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Следственный отдел Ханты-Майнсийского района возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он подозревается в причинение смерти по неосторожности.

Сотрудники установили, что 10 апреля мужчина распивал алкоголь со своим знакомым по улице Таёжной в посёлке Горноправдинск. Через некоторое время между собутыльниками началась ссора по причине взаимных оскорблений.

Не стерпев обиду, злоумышленник ударил 46-летнего приятеля кулаком в лицо. От полученной травмы потерпевшего доставили в больницу, где он впал в кому и скончался через два с половиной месяца.

Однако это не единственное преступление, совершённое югорчаниным. Чуть позже, а именно 23 апреля, он вновь употреблял спиртное, но уже с другим знакомым и по-другому адресу – улица Победы. Ситуация повторилась почти один в один. За нанесённое оскорбление он перерезал собутыльнику горло.

Далее суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы. Сейчас к этому сроку может добавиться ещё один – за причинение смерти по неосторожности.

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