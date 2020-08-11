В Сургуте 80% школ и детских садов готовы к началу учебного года

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В Сургуте продолжается приёмка школ и детских садов к новому учебному году, 80% учреждений уже готовы принять юных горожан. Осматривали объекты члены специальной комиссии при администрации города и представители надзорных органов.

-У всех проверенных учреждений высокий уровень готовности. Этому поспособствовали своевременность поставок учебного и технического оборудования, методических материалов, а также обеспеченность кадрами. В первую очередь надзорные органы проверяют учреждения на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. В этом году на эти цели было выделено порядка 100 миллионов рублей. Эти средства позволили устранить замечания, доукомплектовать организации видеооборудованием и цифровыми системами, - рассказала заместитель главы города Сургута Анна Томазова.

В этом году городские школы примут более 54 тысяч детей, 6 тысяч из которых - первоклассники. Чтобы ребята могли проводить время на перемене с пользой, в коридорах установят специальные игровые и обучающие модули.

Также особое внимание уделили профилактике вирусных заболеваний. Учреждения снабдили всеми необходимыми дезинфицирующими средствами.

-Дополнительное требование, которое мы включили в этом году при приёмке учреждений - это обеспеченность средствами индивидуальной защиты и не только. Хочется отметить, что все школы уже ими обеспечены, мы работаем над перспективой, формируем неснижаемый запас в целях предупреждения нехватки защитных материалов, - сообщила директор городского департамента образования Анна Томазова.