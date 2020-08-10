За последний год в Югре возросло количество детских травм

Фото: www.admhmansy.ru

Защита здоровья и жизни детей - одна из основных обязанностей родителей. Однако взрослые не всегда могут усмотреть за малышами, а те, в свою очередь, получают различные травмы.

За последние пять месяцев в окружную больницу Ханты-Мансийска обратилось 990 юных жителей города, из них 94% с бытовыми травмами. За аналогичный период прошлого года эта цифра была меньше - 947.

Стоит добавить, что за несколько месяцев самоизоляции количество детских травм выросло на 42%. Так, с 30 марта в медицинское учреждение обратилось 217 ребят от 6 месяцев до 18 лет. Из них: переломы костей - 91, поверхностные травмы - 105, ожоги - 11, проглатывание инородных и засовывание их в нос - по 4 на каждый случай, отравления - 2.

За последние три года в Ханты-Мансийске не зафиксировано ни одного случая падения детей из окон. К сожалению, в регионах такие трагедии случались. В течение года малыши неоднократно падали в Сургуте, а также Когалыме и Нижневартовске.

В связи с этим специалисты составили для родителей специальную памятку, которая поможет уберечь малышей.

Памятка родителям:

1. Обязательно установите специальные замки или ограничители, которые не позволят детям самостоятельно открыть окно.

2. Старайтесь не оставлять детей в квартире без присмотра.

3. В квартире, в которой проживает ребенок, обязательно должен быть застеклён балкон.

4. Всегда используйте форточки или вертикальный режим для проветривания.

5. От окон необходимо отодвинуть кровати, стулья, столы и другие предметы мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

6. Не показывайте маленькому ребенку, как открывается окно.

7. Помните, что москитная сетка создает только иллюзию безопасности и не способна выдержать вес ребенка.

8. Не держите маленьких детей на руках у открытого окна. Они могут вывернуться, увидев что-нибудь интересное на улице.

9.Постоянно объясняйте детям, насколько опасно открытое окно