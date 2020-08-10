В Нижневартовске заканчивается строительство самого современного лицея региона

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В Нижневартовске продолжается строительство лицея №1 имени Александра Сергеевича Пушкина, который станет самым современным в регионе.

Работы начались ещё в 2016 году, а закончатся в сентября. На реализацию проекта выделили более 1,5 миллиарда рублей.

Учреждение, рассчитанное на 1 725 мест, станет не только самым большим в Югре, но и будет оснащено новейшим оборудованием. При возведении лицея специалисты применяли только современные технологии, а также изделия, конструкции и инновационные материалы. При проектировании особое внимание уделялось людям с ограниченными возможностями. Чтобы у них не возникло проблем с передвижением, строители предусмотрели пандусы, лифты и подъёмные платформы.

Сейчас основные работы ведутся в блоке №2, где расположатся пищеблок с обеденным залом на 414 мест, библиотека, актовый зал и два спортивных, а также бассейн. Отличительной особенностью образовательного учреждения станет просторная спортивная площадка с современным прорезиненным покрытием, расположенная во дворе.

-Планируется, что общеобразовательное учреждение станет центром для занятий творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. Для этого будет оборудован комплекс лабораторий и студий: студия дизайна, издательский центр, телестудия, многофункциональный актовый зал. Для организации научно-исследовательской деятельности здесь создадут проектную лабораторию начальной школы, профильный инженерно-технологический и медико-биологический классы, - рассказал директор лицея Эдмонд Игошин.