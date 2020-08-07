Губернатор Югры Наталья Комарова проводит прямой эфир с предпринимателями региона

Более 50 участников со всего региона собрала расширенная онлайн-встреча губернатора Югры Натальи Комаровой. Скриншот видео

Представители бизнеса Югры, сотрудники окружного Роспотребнадзора, члены общественной палаты региона – более 50 участников со всего региона собрала расширенная онлайн-встреча губернатора Югры Натальи Комаровой, которая проходит в эти минуты, 7 августа с 14:00.

Прямой эфир прошел в формате дискуссии. Предприниматели имели возможность рассказать о проблемах своей сферы, предложить пути решения, которые позволят бизнесу вновь начать работу. Первыми выступили представители фитнес-клубов. Они обратились к Наталье Комаровой с просьбой рассмотреть возможность открыть фитнес-клубы и спортивные секции.

– Спортивные клубы не работают уже полгода. Мы рискуем лишиться половины фитнес-клубов, созданных в регионе, если не предпримем мер. Мы рискуем обанкротиться, – считают они. – Мы один из самых последних регионов, который не позволяет открыться фитнес-клубам. Это дает возможность воспользоваться опытом других регионов.

К примеру, фитнес-клубы уже давно открыли в ЯНАО. Разумеется, представители бизнеса при этом обеспечили посетителей безопасным нахождением в спортивном учреждении, учитывая все рекомендации Роспотребнадзора.

– Мы будем выполнять те рекомендации, которые предпишет Роспотребнадзор. Если Роспотребнадзор потребует тестировать посетителей на ковид, мы будем тестировать на ковид. Будем наблюдать за общими симптомами посетителей – это надежнее справки, – предположили руководители фитнес-центров.

Кроме того, речь шла не только о фитнесе, но и о профессиональном спорте, в частности, о детских секциях. Руководитель фитнес-клуба из Нефтеюганска Елена Фомичева отметила, что многие регионы уже начали работать, проводятся сборы, югорчанам же это не позволяется.

– Мы используем возможности – занимаемся на улице, тренеры работают по семь часов на улице, но это небезопасно для здоровья. Мы проводили и онлайн-занятия. Просим рассмотреть возможность работать в мини-группах для некоторых видов спорта. Об этом также просят родители, – отметила она.

Общественная палата Югры поддержала предложения бизнес-сообщества, по словам ее членов занятие спортом – это укрепление здоровья, которое понадобится югорчанам в осенний период.

Как сообщила Наталья Комарова, спорт-залы смогут возобновить работу с позволения регионального Роспотребнадзора.

– Необходимо наличие локального акта, который издает организация, опираясь на рекомендации регионального и федерального Роспотребнадзора. В случае если предприниматель подписывает акт, наступает взаимная ответственность сторон, – напомнила Наталья Комарова.

Руководитель Роспотребнадзора Югры Мария Соловьева подчеркнула, что открытие фитнес-клубов возможно только на втором этапе снятия ограничений режима повышенной готовности.

– Мы долго сидим в десятке регионов с высоким ростом заболеваемости. Это пока не позволяет нам перейти ко второму этапу снятия ограничений, – подчеркнула она.

Далее участники встречи выслушали представителей бизнеса в сфере предоставления услуг дополнительного образования и общепита. В завершении встречи участники сформируют решения для оказания поддержки и помощи, пострадавшим в результате ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекция (COVID-19).