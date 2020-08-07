В Нижневартовске передвижная лаборатория проверит более 100 километров дорог

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В Нижневартовске независимые эксперты проверят 104 километра дорог. Для этого они используют передвижную дорожную лабораторию, оснащённую специализированным оборудованием.

Обследуют дорожное полотно по двум критериям: продольная ровность и наличие дефектов на проезжей части.

-По результатам аукциона был заключён муниципальный контракт со специализированной организацией, которая имеет необходимую квалификацию и оборудование. Обследование позволяет определить реальное состояние асфальта, а также вычислить показатель доли дорог, находящихся в нормативном состоянии. Проведение диагностики запланировано в два этапа. Первый уже идёт, а второй начнётся в сентябре. Исходя из результатов будет скорректирован план работ по ремонту на следующий год, - рассказал заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях.

На данный момент исследовано около 27 километров дорог. Все зафиксированные показатели переносятся в специальную программу, которая после обработки данных выдаёт результат диагностики. Каждый отрезок трассы делится на 100 метров, которому присваивается оценка от 0 до 5 баллов. По итогам исследования составляется технический отчет, в котором указывают сколько километров находится в нормативном состоянии.