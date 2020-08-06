В Советском районе жителей аварийных домов переселят в новые многоэтажки Фото: pixabay.com

В городском поселении Пионерский началось строительство нескольких многоэтажек в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Позже туда планируют переселить граждан из аварийных домов.

По улице Коммунистической идёт строительство 64-квартирного здания. До конца года его введут в эксплуатацию. В ближайшее время начнётся возведение ещё двух многоквартирников - трёх и пяти этажей. Согласно проекту, возле домов будет располагаться детская игровая площадка, зона отдыха для взрослых и парковка.

-У нас сформировано ещё 10 земельных участков под строительство одноэтажных многоквартирных домов. Сегодня идёт подготовка проектной документации, очистка территории и её отсыпка. К работам мы планируем приступить в начале 2021 года, - рассказала глава посёлка Венера Зубчик.

Стоит добавить, что программа по переселению граждан из аварийного жилья рассчитана в Советском районе до 2025 года, но с учётом темпов строительства может быть реализована досрочно.