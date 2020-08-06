В Югре школьникам предлагают отправиться по дорогам «памяти и славы»

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Библиотеки Ханты-Мансийска разработали программу летнего чтения для детей - буклет, который посвящён вкладу жителей Югры в Великую Отечественную войну.

Выполнив задания, которые он содержит, ребёнок узнает множество важных ответив: почему школа носит имя определённого человека, в честь кого названа улица, по которой он ходит каждый день и многое другое. Всего в буклет прописаны шесть заданий, включая творческие.

Справиться с ними поможет сайт Городской централизованной библиотечной системы. Здесь ребёнок сможет найти книги, рассказывающие о жизни и подвигах югорчан.

Ознакомиться с буклетом можно здесь. После заполнения его необходимо отправить по электронному адресу: bukleto2020@mail.ru не позднее 1 сентября.

Прежде чем это сделать, необходимо заполнить визитную карточку. Тогда библиотекари, выбрав лучшую работу, смогут найти победителя и наградить его ценным подарком.

Итоги мероприятия будут размещены 20 сентября на официальном сайте библиотечной системы.