Школы Нижневартовска переходят на энергосберегающий режим

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:16:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Школы Нижневартовска продолжат готовиться к новому учебному году. Помимо ремонта, образовательные учреждения постепенно переходят на энергосберегающие технологии.

Происходит это через заключение энергосервисных контрактов, позволяющих экономить текущие расходы за счет снижения потребляемой энергии.

В средней школе №18 реализуется сразу два таких договора. Первый был подписан ещё в 2018 году на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта, который уменьшает потребления тепла в нерабочее время. Кроме этого, оборудование реагирует на изменение погоды и само регулирует температуру в помещении.

-Данный контракт заключён на пять лет. Подрядчик за собственный счёт приобрел необходимое оборудование, установил его и сейчас обслуживает. Только в прошлом году нам удалось сэкономить около 400 тысяч рублей. Из этих средств компания получает 80%, а остальные деньги остаются в бюджете школы, - рассказал заместитель директора по административно-хозяйственной работе Альфир Хамитов.

В прошлом году был заключён ещё один договор, касающийся внутреннего освещения. Заменив все светильники, учреждение перешло на современные светодиодные лампы.

Как сообщили в городском департаменте образования, школы весьма заинтересованы в энергосервисных контрактах. С 2019 года и по настоящее время подписан 41 такой договор, из них 35 - на замену внутреннего освещения и 6 - на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта. Общая сумма данных соглашений составляет более 118 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU