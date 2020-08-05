2020-08-05T12:16:03+03:00
Общество

Школы Нижневартовска переходят на энергосберегающий режим

Образовательные учреждения заключают специальные контракты
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: www.n-vartovsk.ruФото: www.n-vartovsk.ru
Изменить размер текста:

Школы Нижневартовска продолжат готовиться к новому учебному году. Помимо ремонта, образовательные учреждения постепенно переходят на энергосберегающие технологии.

Происходит это через заключение энергосервисных контрактов, позволяющих экономить текущие расходы за счет снижения потребляемой энергии.

В средней школе №18 реализуется сразу два таких договора. Первый был подписан ещё в 2018 году на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта, который уменьшает потребления тепла в нерабочее время. Кроме этого, оборудование реагирует на изменение погоды и само регулирует температуру в помещении.

-Данный контракт заключён на пять лет. Подрядчик за собственный счёт приобрел необходимое оборудование, установил его и сейчас обслуживает. Только в прошлом году нам удалось сэкономить около 400 тысяч рублей. Из этих средств компания получает 80%, а остальные деньги остаются в бюджете школы, - рассказал заместитель директора по административно-хозяйственной работе Альфир Хамитов.

В прошлом году был заключён ещё один договор, касающийся внутреннего освещения. Заменив все светильники, учреждение перешло на современные светодиодные лампы.

Как сообщили в городском департаменте образования, школы весьма заинтересованы в энергосервисных контрактах. С 2019 года и по настоящее время подписан 41 такой договор, из них 35 - на замену внутреннего освещения и 6 - на установку автоматизированного индивидуального теплового пункта. Общая сумма данных соглашений составляет более 118 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре будут по-новому начислять пособия
Школы Нижневартовска переходят на энергосберегающий режим
Житель Сургута отдал более 150 тысяч рублей «бригадиру» из Краснодара
В Югре запретили охоту и рыбалку
В Сургутском районе создают национальную туристическую деревню
Ветераны Ханты-Мансийска посетили обновлённый парк Победы
В Когалыме приступили к проверке школ и детских садов к новому учебному году
В Сургуте проверяют качество городских дорог и благоустраивают центральную площадь
В Покачах преобразят сразу три общественные территории
В Сургутском районе пройдёт турнир по киберспорту «FIFA 20»
Хоккейный клуб «Югра» готовится к предстоящему сезону в высшей лиге
В Югре могут открыться заведения общественного питания и спорта
Погода в Югре на 5 августа: гроза и +25 градусов
В Советском районе открылся центр амбулаторной онкологической помощи
При ограблении торгового павильона в Нижневартовске, бандиты ударили продавца ножом
Собираясь заработать на лондонской бирже, сургутянка потеряла 450 тысяч рублей
В Нефтеюганском районе закрылся госпиталь для больных коронавирусом
На одном из предприятий Югры устранили нарушение, которое могло повлечь смерть людей
Общественники Нижневартовска приступили к проверке дорог