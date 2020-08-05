Ветераны Ханты-Мансийска посетили обновлённый парк Победы
В Ханты-Мансийске завершились работы в парке Победа. Оценить обновлённую территорию решили представители общественной организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также региональное общественное движение инвалидов-колясочников «Преобразование».
Этим летом в парке отремонтировали мемориал «Вечный огонь», постамент танка Т-34, ограждения, пешеходные дорожки, четыре входа, пандус, девять монументов и бюстов.
По инициативе окружного совета ветеранов, на территории появился ещё одно изваяние- участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Ивана Васильевича Гладышева.
-Думаю, в будущем на аллее появятся новые имена. К примеру, сейчас мы ходатайствуем о внесении имени Матвея Путилова, связиста, с которого началось отступление от Сталингр ада. Сейчас мы делаем большую книгу, которая называется «Памятные места, посвящённые Великой Отечественной войне». В связи с этим, обновлённый парк Победы очень радует. Хочется переснять все фотографии, чтобы в эту книгу вошли новые. Сегодня мемориал выглядит хорошо. Спустя 15 лет пришло время его обновить, - поделилась впечатлениями заместитель председателя общественной организации ветеранов Ираида Самоловова.
ИСТОЧНИК KP.RU