В Нефтеюганском районе «КАМАЗ» столкнулся с легковушкой

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:30:37+03:00

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За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний велосипедист.

Столкновение произошло на 736 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск». По предварительным данным, 50-летний водитель «КАМАЗа», поворачивая налево, нарушил правила дорожного движения, из-за чего врезался в автомобиль «УАЗ», за рулём которого находился 62-летний мужчина.

Водитель легковушки и три пассажира получили травмы.

Также сотрудники ГИБДД задержали 16 водителей за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. К ответственности за выезд на полосу встречного движения привлечены 14 водителей, 29 – за нарушение требований к перевозке детей.

ИСТОЧНИК KP.RU