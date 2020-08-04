Музей природы и человека в Ханты-Мансийске приступил к созданию мультимедиа-гидов

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:21:23+03:00

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Ханты-Мансийский музей природы и человека приступил к созданию уникальных мультимедиа-гидов. Причиной этому стало участие во втором этапе конкурса Министерства культуры России.

Предполагается, что при посещении выставок и экспозиций посетители смогут получить информацию о предметах, используя технологии дополненной реальности. Для этого югорчанам необходимо воспользоваться мобильным приложением «Артефакт», при этом наведя камеру телефона на заинтересовавший экспонат. После этого на экране появятся сведения о выбранном объекте.

На данный момент сотрудники музея подали заявку на создание гидов для зала «Мозаика природы» и стационарной экспозиции «Связь времён».

Стоит добавить, что за этот год в рамках федерального проекта «Цифровая культура» запланировано поддержать создание 75 новых мультимедиа-гидов.

ИСТОЧНИК KP.RU