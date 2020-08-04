2020-08-04T09:07:57+03:00
Общество

С улиц Сургута исчезнут ларьки и торговые павильоны

Работы необходимо завершить до 15 августа
Вера Зенина
Поделиться:
Фото: Вадим Шувалов, соцсеть «ВКонтакте»Фото: Вадим Шувалов, соцсеть «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

С городских улиц исчезнут ларьки и торговые павильоны. Информацию об этом сообщил глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице во «ВКонтакте».

Началом этих действий послужил разговор с местными жителями о незаконных киосках перед окружной больницей на Энергетиков, состоявшийся ещё в феврале.

Спустя полгода власти приступили к решительным мерам. Однако сносить постройку просто так никто не будет. Для этого надо получить судебное решение, а уже после администрация проведёт аукцион на демонтажные работы.

-Думаю, уже для всех очевидно, что ларьки и павильоны никак не являются украшением города. Администрация и дальше будет системно работать над тем, чтобы привести Сургут в порядок, - написал Вадим Николаевич.

Стоит добавить, что в скором времени состоится открытие новой поликлиники, рассчитанной на 425 посещений в день. В связи с этим на расчищенной территории появится дополнительная автомобильная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югра получит более 60 миллионов рублей для поддержания рынка труда
Жители Сургута получили новую детскую площадку после вмешательства прокуратуры
В Нефтеюганском районе «КАМАЗ» столкнулся с легковушкой
В Радужном построят первый наёмный дом
Югра примет участие в межрегиональной агропромышленной выставке УрФО
Музей природы и человека в Ханты-Мансийске приступил к созданию мультимедиа-гидов
С улиц Сургута исчезнут ларьки и торговые павильоны
В Югре наведут порядок на четырёх мусорных полигонах
Погода в Югре на 4 августа: гроза и +30 градусов
В Нефтеюганске разрешилась ситуация с семилетним «долгостроем»
Правительство Югры поддержит семью сургутян, пострадавших в аварии в Крыму
Коммунальщики Сургута подготовили к зиме Восточный и Западный районы города
Юная жительница Ханты-Мансийска стала лауреатом сразу трёх творческих конкурсов
В Сургуте, на месте бывшего дворца культуры, построят новое здание
В Югре полицейский-взяточник несколько лет оставался безнаказанным
Жители Нефтеюганского района расчистят более 7 километров береговой линии
Экологические патрули Нижневартовска послужили примером для всего региона
Жительница Сургута выпала с 9 этажа во время ссоры с возлюбленным