С улиц Сургута исчезнут ларьки и торговые павильоны

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:07:57+03:00

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С городских улиц исчезнут ларьки и торговые павильоны. Информацию об этом сообщил глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице во «ВКонтакте».

Началом этих действий послужил разговор с местными жителями о незаконных киосках перед окружной больницей на Энергетиков, состоявшийся ещё в феврале.

Спустя полгода власти приступили к решительным мерам. Однако сносить постройку просто так никто не будет. Для этого надо получить судебное решение, а уже после администрация проведёт аукцион на демонтажные работы.

-Думаю, уже для всех очевидно, что ларьки и павильоны никак не являются украшением города. Администрация и дальше будет системно работать над тем, чтобы привести Сургут в порядок, - написал Вадим Николаевич.

Стоит добавить, что в скором времени состоится открытие новой поликлиники, рассчитанной на 425 посещений в день. В связи с этим на расчищенной территории появится дополнительная автомобильная парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU