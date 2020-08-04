В Югре наведут порядок на четырёх мусорных полигонах
Региональный оператор «Югра-Экология» приступил к наведению порядка на полигонах в Октябрьском и Берёзовском районах.
Напоминаем, что в конце прошлого года компания взяла в аренду четыре участка, предназначив их под отходы 4 и 5 классов опасности.
За прошедшие два месяца на объектах провели пересыпку мусора, а в начале августа начались работы по оборудованию рабочих мест и монтажу ограждений.
Также региональный оператор разработал всю природоохранную документацию: программу экологического контроля, мониторинг состояния окружающей среды на территории полигона и за его пределами, а также декларацию воздействия на окружающую среду.
Сейчас все четыре объекта получили заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.
Закончить работы необходимо до сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU