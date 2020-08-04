2020-08-04T06:02:45+03:00
Общество

В Югре наведут порядок на четырёх мусорных полигонах

Занимается этим региональный оператор «Югра-Экология»
Вера Зенина
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Фото: фонд развития Югры, соцсеть «ВКонтате»Фото: фонд развития Югры, соцсеть «ВКонтате»
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Региональный оператор «Югра-Экология» приступил к наведению порядка на полигонах в Октябрьском и Берёзовском районах.

Напоминаем, что в конце прошлого года компания взяла в аренду четыре участка, предназначив их под отходы 4 и 5 классов опасности.

За прошедшие два месяца на объектах провели пересыпку мусора, а в начале августа начались работы по оборудованию рабочих мест и монтажу ограждений.

Также региональный оператор разработал всю природоохранную документацию: программу экологического контроля, мониторинг состояния окружающей среды на территории полигона и за его пределами, а также декларацию воздействия на окружающую среду.

Сейчас все четыре объекта получили заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.

Закончить работы необходимо до сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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