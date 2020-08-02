2020-08-02T14:42:32+03:00
Политика

Стало известно, сколько заработал мэр Сургута Вадим Шувалов в 2019 году

Опубликованы сведения о доходах главы города [фото]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стало известно, сколько заработал мэр Сургута в 2019 годуСтало известно, сколько заработал мэр Сургута в 2019 годуФото: Личная страница Вконтакте
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Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о доходах за 2019 год. Соответствующий документ накануне появился на сайте городской администрации.

Декларированный годовой доход мэра составил 12 миллионов 926 тысяч 741 рубль и 34 копейки. В собственности у Шувалова – земельный участок, который находится в составе садоводческого объединения, площадью 966 квадратных метров и квартира площадью 128,1 квадратных метров. Оба объекта недвижимости находятся в России.

Фото: скриншот с сайта администрации Сургута

Фото: скриншот с сайта администрации Сургута

Также Шумков владеет легковым автомобилем LEXUS GX 460 и тремя гаражами общей площадью более 70 квадратов (18, 30 и 25,8), которые находятся в пользовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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