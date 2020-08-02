2 Авг. 2020 2020-08-02T09:53:29+03:00

Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 августа 2020 года увеличилось на 168 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Югре на 2 августа 2020 года

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В Югре на 2 августа 2020 зарегистрирован и лабораторно подтверждён 16671 случай заражения коронавирусом. Как сообщили в Оперативном штабе Югры, за прошедшие сутки подтверждено 168 новых случаях заболевания ковидом в 18-и муниципалитетах.

В частности, 44 случая зарегистрировано в Сургуте, 27 – в Нижневартовске, по 11 – в Покачах и Сургутском районе, 10 – в Радужном, 9 – в Нефтеюганске, по 5 случаев – в Лангепасе и Советском районе, по 4 случая – в Югорске и Нефтеюганском районе, по 3 – в Мегионе и Урае, по 2 – в Когалыме, Нягани и Октябрьском районах, по одному – в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах.

Заболевшие коронавирусом в Югре на 2 августа. Инфографика: Оперштаб Югры

На момент выявления у 81 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 61 зафиксирована пневмония, у 26 человек – бессимптомно. Контактные лица установлены в 155 случаях, ещё по 13 конакты уточняются.

За сутки на ковид в Югре обследовали 4 952 человека (всего – 411 421). Под наблюдением, в т.ч. самоизоляции, находятся 17 541 человек, сняты с наблюдения – 56 398. За сутки излечились 212 человек, за весь период пандемии – 13268 человек, умерли 130 жителей Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU