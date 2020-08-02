В Сургуте появилось собственное «поле чудес» с крутящимся барабаном
В Сургуте, на площади возле остановки «Аврора», установили новый арт-объект «Сургут – точка притяжения Югры». Он похож на барабан из знаменитого шоу Якубовича «Поле чудес»: каждый может его покрутить и познакомиться с информацией о каждом из 22 муниципалитетов региона. Например, гербы муниципалитетов и карту региона, которая нанесена на обратной стороне барабана.
По словам директора Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольги Соколовой, установка арт-объекта прошла в рамках празднования 90-летия со Дня образования Югры.
- Мы надеемся, что после отмены режима самоизоляции объект станет прекрасной локацией для фотосессий горожан и гостей города. Для детей он будет особенно интересен за счет вращающегося барабана. Арт-объект был спроектирован и изготовлен на средства, сэкономленные учреждением в прошлом году, - рассказала она.
А ещё в Сквере детства, где и находится барабан, озеленили территорию, высадили около трёх тысяч разных цветов, благоустроили площадки и восстановили скульптуру «Компас мечты».
ИСТОЧНИК KP.RU