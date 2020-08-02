2020-08-02T08:51:32+03:00
Недвижимость

В Сургуте появилось собственное «поле чудес» с крутящимся барабаном

Новый арт-объект расположился в Сквере детства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация ЮгрыФото: администрация Югры
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В Сургуте, на площади возле остановки «Аврора», установили новый арт-объект «Сургут – точка притяжения Югры». Он похож на барабан из знаменитого шоу Якубовича «Поле чудес»: каждый может его покрутить и познакомиться с информацией о каждом из 22 муниципалитетов региона. Например, гербы муниципалитетов и карту региона, которая нанесена на обратной стороне барабана.

По словам директора Управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности Ольги Соколовой, установка арт-объекта прошла в рамках празднования 90-летия со Дня образования Югры.

- Мы надеемся, что после отмены режима самоизоляции объект станет прекрасной локацией для фотосессий горожан и гостей города. Для детей он будет особенно интересен за счет вращающегося барабана. Арт-объект был спроектирован и изготовлен на средства, сэкономленные учреждением в прошлом году, - рассказала она.

А ещё в Сквере детства, где и находится барабан, озеленили территорию, высадили около трёх тысяч разных цветов, благоустроили площадки и восстановили скульптуру «Компас мечты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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