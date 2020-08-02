Лангепасское предприятие заплатит миллион за нарушение закона

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:26:07+03:00

Дела с законодательством о противодействии коррупции у компании идут не очень

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Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура проверила, как исполняется законодательство о противодействии коррупции в работе «Лангепасского управления технологического транспорта». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, это предприятие занимается грузоперевозками.

Инженер этого предприятия от имени компании (юрлица) предложил гибддшнику деньги, чтобы тот не впаял административку о допущенном нарушении правил дорожного движения при грузоперевозке. В связи с выявленным нарушением закона, против компании возбудили дело «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Мировой судья признал, что предприятие виновно в совершении правонарушения. Теперь компания должна выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Кстати, чуть раньше против сотрудника компании вынесли обвинительный приговор по статье «Покушение на дачу взятки».

ИСТОЧНИК KP.RU