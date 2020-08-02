Погода в Югре 2 августа: жара вернулась, но с грозой
В Югре сегодня, 2 августа, ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Температура ночью +12…+17 ºС, днем +26…+31 ºС, по северо-западу +20…+25 ºС.
В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью +12…+14 ºС, днем +26…+28 ºС.
А ещё сегодня Ильин день – один из важнейших праздников на Руси. 2 августа (20 июля по старому стилю) чествовали пророка Илию, жившего в девятом веке до нашей эры в Израильском царстве. Наши предки устраивали крестный ход и просили пророка о ясной погоде или дожде (смотря что им было нужно).
Именно со 2 августа осень быстрее приближалась, хотя до календарной осени было ещё далеко. Ночи становились холоднее, случались утренние заморозки. Со 2 августа на Руси переставали купаться, и эта примета существует до сих пор, хотя с нынешней погодой в Югре про неё вряд ли кто-то вспомнит.
ИСТОЧНИК KP.RU