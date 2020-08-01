2020-08-01T10:20:42+03:00
Общество

У жительницы поселка Солнечный мошенники похитили более 66 тысяч рублей

Злоумышленники действовали по уже хорошо известной схеме
Есен Абилькенов
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Злоумышленники действовали по уже хорошо известной схемеЗлоумышленники действовали по уже хорошо известной схемеФото: pixabay.com
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В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району накануне обратилась жительница поселка Солнечный 1961 года рождения. Она сообщила, что у нее украли деньги в размере более 66 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником сбербанка, сообщил, что кто-то якобы пытается снять деньги со счетов жительницы. Он убедил ее в том, что ее средствам угрожает опасность, и предложил защитить накопления. Под этим предлогом он дал женщине некие указания, в результате которых с ее карт были списаны все средства.

Женщина призналась, что слышала о подобных схемах мошенничества. Однако, судя по всему, злоумышленник оказался слишком убедительным. Полицейские ведут поиск преступников. Возбуждено уголовное дело.

Полиция обращается к жителям с просьбой быть бдительными и ни в коем случае не передавать информацию о своих картах третьим лицам. А в случае поступления звонков от сотрудников банка прекратить разговор и перезвонить на телефон горячей линии своего кредитного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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