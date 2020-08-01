В МЧС Югры напоминают о необходимости регистрировать туристические группы

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:07:54+03:00

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В период летних отпусков все больше жителей Югры отдыхают на природе, отправляются в лесные походы за новыми впечатлениями. В главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому округу напоминают о том, что необходимо оставить заявку на регистрацию туристской группы и проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения.

Это важно для обеспечения безопасности туристов и оказания им, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи за 10 дней до путешествия. Заявку можно сделать несколькими способами. Есть возможность зарегистрировать маршрут на едином онлайн-сервисе. Также можно написать на электронную почту территориального органа МЧС России: cukshmao@mail.ru.

Другие способы – через отделение почтовой связи с уведомлением заявителя о вручении либо по телефону (3467) 397705. В заявке нужно указать состав и количество участников и руководителей, контактные данные группы, сообщить подробную информацию о маршруте следования, дате выхода и возвращения и другие сопутствующие данные.

Важно уделить особое внимание подготовке к походу. Нужно правильно оценить опыт и силы его участников, обеспечить группу средствами связи, сигнальными средствами, взять компас, спички, запас продуктов и медикаменты. У одежды и палаток должны быть яркие цвета, чтобы спасатели в случае необходимости могли быстрее вас обнаружить.

В случае возникновения любой опасности, а также о малейших признаках заболевания немедленно сообщайте руководителю, не уходите за пределы лагеря в одиночку, не употребляйте неизвестные травы, грибы, ягоды. И соблюдайте правила пожарной безопасности.

Отметим, что владея информацией о маршруте туристской группы, сотрудники чрезвычайного ведомства смогут спланировать эффективные спасательные мероприятия, вовремя прийти на помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU