Россельхознадзор выявил в Югре нарушения земельного законодательства

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:27:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Нарушения в сфере земельного законодательства выявил государственный инспектор управления Россельхознадзора на территории округа. Во время проверки выяснилось, что на территории не используется для сельскохозяйственного производства два земельных участка на территории Кондинского района общей площадью 9,6 га.

Выявлено зарастание участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью, задернение почвенного покрова. Это свидетельствует о том, что земельные участки в течение длительного периода не обрабатывались доступными агротехническими способами и не использовались по целевому назначению.

Подобное нарушение повышает риск возникновения пожароопасной ситуации, поскольку места примыкания неиспользуемой части земельного участка к лесу не очищены от сухой травянистой и древесной растительности, минерализованная полоса отсутствует, констатировали в ведомстве. Управление Россельхознадзора примет меры по организации внеплановой проверки в отношении собственника земельных участков.

В управлении напоминают о необходимости использования сельхозземель по целевому назначению и соблюдения правил противопожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU