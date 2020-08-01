2020-08-01T06:08:10+03:00
Общество

Погода в Югре 1 августа: облачно и не жарко

Во многих районах пройдут дожди
Есен Абилькенов
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Во многих районах пройдут дождиВо многих районах пройдут дождиФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу, 1 августа, будет облачно. Температура воздуха ночью +14 градусов, днем +17 градусов.

В Ханты-Мансийске ожидается пасмурная погода. В течение дня пройдет небольшой дождь. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +23 градуса.

В Сургуте сегодня облачно с прояснениями. Вечером ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +20 градусов.

В Нижневартовске также в основном будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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