Погода в Югре 1 августа: облачно и не жарко

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:08:10+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе в субботу, 1 августа, будет облачно. Температура воздуха ночью +14 градусов, днем +17 градусов.

В Ханты-Мансийске ожидается пасмурная погода. В течение дня пройдет небольшой дождь. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +23 градуса.

В Сургуте сегодня облачно с прояснениями. Вечером ожидается небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +20 градусов.

В Нижневартовске также в основном будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU