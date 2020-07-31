2020-07-31T11:46:17+03:00
Происшествия

На месторождении в Советском районе чуть не украли имущество стоимостью 1,5 миллиона рублей

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде
Вера Зенина
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На месторождении в Советском районе чуть не украли имущество стоимостью 1,5 миллиона рублейНа месторождении в Советском районе чуть не украли имущество стоимостью 1,5 миллиона рублейФото: pixabay.com
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Сотрудники полиции совместно с работниками экономической безопасности предотвратили кражу на месторождении в Сургутском районе.

Вором оказался мужчина 1988 года рождения. Злоумышленник пытался похитить лом чёрного металла в виде труб различного диаметра, бывших в употреблении, однако полиция задержала его раньше.

Нарушитель пояснил, что, увидев имущество, он решил украсть его в вечернее время, когда на месторождении никого не было. Для этого он заказал четыре грузовика и кран для погрузки похищенного. В дальнейшем он планировал их продать.

Своими действиями мужчина мог причинить ущерб компании на сумму более полутора миллиона рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст.30 ч.4 ст.158 УК РФ «Попытка кражи», наказание за это предусматривает лишение свободы до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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