Пьяный житель Сургута устроил в поезде поножовщину

31 Июль 2020 2020-07-31T09:32:10+03:00

Фото: управление на транспорте МВД России по УРФО

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В Ноябрьске завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Сургута. Он обвиняется в нанесении ножевого ранения пассажиру поезда.

Преступление произошло 5 июня. В этот день к сотрудникам ноябрьской полиции, сопровождавшим поезд «Новый Уренгой - Оренбург», обратился проводник. Он сообщил, что в вагоне №11 пассажир получил удар ножом.

Прибыв на место, сотрудники установили, что конфликт произошел между двумя мужчинами во время стоянки поезда на станции Сывдарма. Находясь под действием алкоголя, неоднократно судимый житель Сургута ударил своего попутчика ножом в бедро, а затем выбежал из поезда.

Подозреваемого задержали в районе поста ГИБДД «Карамовский» и доставили в дежурную часть.

По словам злоумышленника, после поножовщины он взял такси, чтобы уехать домой в Сургут, но полицейские задержали его раньше.

Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU