Погода в Югре на 31 июля: +20 градусов и дождь
В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, местами до +2, днём +17,+22.
Ханты-Мансийск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +20, ночью +15. Ветер 5-10 м/с.
Сургут: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +20, ночью +14. Ветер 2-7 м/с.
Нижневартовск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +20, ночью +14. Ветер 3-7 м/с.
Нефтеюганск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +20, ночью +14. Ветер 2-5 м/с.
Когалым: переменная облачность. Днём +19, ночью +13. Ветер 2-6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU