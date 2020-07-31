2020-07-31T05:22:12+03:00
Общество

Погода в Югре на 31 июля: +20 градусов и дождь

День обещает быть приятным
Вера Зенина
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Погода в Югре на 31 июляПогода в Югре на 31 июляФото: pixabay.com
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В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, местами до +2, днём +17,+22.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +20, ночью +15. Ветер 5-10 м/с.

Сургут: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +20, ночью +14. Ветер 2-7 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +20, ночью +14. Ветер 3-7 м/с.

Нефтеюганск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +20, ночью +14. Ветер 2-5 м/с.

Когалым: переменная облачность. Днём +19, ночью +13. Ветер 2-6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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