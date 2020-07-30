Жителя Югры осудили за распространение фейка о коронавирусе

30 Июль 2020 2020-07-30T17:05:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя города Радужный осудили за распространение фейковой информации о коронавирусе.

Следствием и судом установлено, что 22 мая 2020 года обвиняемый, при помощи своего знакомого, записал несколько видеообращений о том, что коронавирусной инфекции не существует, а российские тест-системы - не достоверны. Также он призывал граждан не пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Помимо общих фраз, выражающих недоверие к действиям властей, он сообщил, что в некоторых странах ближнего зарубежья, а также в Российской Федерации гражданам выплачивают по 1 миллиону рублей за то, что они подтвердят, будто их родственник умер от коронавируса, не взирая на реальную причину. Кроме того, ролики содержали недостоверную информацию о том, что любую смерть, вплоть до последствий ДТП, власти квалифицируют как от COVID-19.

После этого он выложил обращение на своей странице в социальной сети «Instagram», тем самым распространив заведомо ложную информацию, представляющую угрозу жизни и безопасности людей, под видом достоверной.

В ходе предварительного следствия обвиняемый раскаялся, удалил со своей страницы «фейковые» видеоролики и разместил опровержение.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 320 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU