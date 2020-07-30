Собираясь купить породистую собаку, жительница Нефтеюганска потеряла более 30 тысяч рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T16:35:10+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску продолжают обращаться жители, пострадавшие от действий мошенников в интернете.

Первой к сотрудникам пришла женщина, которая хотела купить собаку.

Оказалось, что горожанка нашла объявление на «Авито», где писалось о продаже мопсов. Хозяин животного уверил покупательницу в безопасности сделки и попросил перевести 36 тысяч рублей на предоставленные реквизиты. Не заподозрив обмана, женщина перевела всю сумму, но собаки так и не увидела.

Еще одна жительница города, увидев объявление на сайте с товарами для огорода и дачи, заказала еврогрядку. За покупку она рассчиталась сразу, с помощью мобильного приложения, заплатив 3 тысячи рублей. Вскоре продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был получен.

В настоящее время сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU