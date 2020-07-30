Югорчанам предлагают разработать проекты будущего

30 Июль 2020 2020-07-30T15:49:07+03:00

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Жителей Югры приглашают принять участие в окружном конкурсе под названием «Концепция развития микрорайона будущего - Югры», который стартует с 1 сентября.

Проводится он с целью вовлечь югорчан в жизнь региона, дать им возможность решать – как можно преобразить отдельную территорию или сразу же весь город. Помимо этого, автономный округ получит целый список проектов, большинство из которых можно реализовать на практике.

Принять участие можно сразу же в нескольких номинациях: «профессионал», «гражданин» и «дети».

Среди первых принято считать проектировщиков, строителей, архитекторов, дизайнеров, студентов, выпускников и преподавателей профильных высших и средних специальных учебных заведений.

«Гражданин»: представители общественных организаций, депутаты представительных органов власти и местного самоуправления, а также другие заинтересованные лица.

В номинации «Дети» участвовать могут юные югорчане от 7 до 14 лет.

Отправлять заявки и конкурсные работы необходимо на электронный адрес: ds@admhmao.ru или ipotekaugra3@mail.ru

Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU