2020-07-30T15:49:07+03:00
Звезды

Югорчанам предлагают разработать проекты будущего

В регионе стартует конкурс
Вера Зенина
Поделиться:
Югорчанам предлагают разработать проекты будущегоЮгорчанам предлагают разработать проекты будущегоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жителей Югры приглашают принять участие в окружном конкурсе под названием «Концепция развития микрорайона будущего - Югры», который стартует с 1 сентября.

Проводится он с целью вовлечь югорчан в жизнь региона, дать им возможность решать – как можно преобразить отдельную территорию или сразу же весь город. Помимо этого, автономный округ получит целый список проектов, большинство из которых можно реализовать на практике.

Принять участие можно сразу же в нескольких номинациях: «профессионал», «гражданин» и «дети».

Среди первых принято считать проектировщиков, строителей, архитекторов, дизайнеров, студентов, выпускников и преподавателей профильных высших и средних специальных учебных заведений.

«Гражданин»: представители общественных организаций, депутаты представительных органов власти и местного самоуправления, а также другие заинтересованные лица.

В номинации «Дети» участвовать могут юные югорчане от 7 до 14 лет.

Отправлять заявки и конкурсные работы необходимо на электронный адрес: ds@admhmao.ru или ipotekaugra3@mail.ru

Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собираясь купить породистую собаку, жительница Нефтеюганска потеряла более 30 тысяч рублей
Югорчанам предлагают разработать проекты будущего
Азербайджанцы продавали контрафактный алкоголь в Сургуте
Ханты-Мансийский центр занятости поможет выпускникам найти работу
Житель Сургута рассказал полиции о наркомане возле своего дома
Югорские чиновники ознакомились с ремонтом дорог в Нижневартовске
Пытаясь получить компенсацию за мазь для суставов, жительница Советского района лишилась 300 тысяч рублей
Жители Югры смогут перенестись в прошлое
Югра приступила к снятию части ограничительных мер по коронавирусу
Подростки Сургута продолжают свободно покупать алкоголь в магазинах
Площадь лесных пожаров Югры уменьшилась почти в два раза
В Югре составили рейтинг самых популярных книг среди осуждённых
В Октябрьском районе обновят «Площадь победы»
Пытаясь найти работу, сургутянин стал жертвой мошенников
Югра поддерживает создание и модернизацию баз отдыха для туристов
Мобильное приложение для мигрантов может заработать на территории всей Югры
Общественники Сургута подозревают, что в местное озеро сливаются нечистоты
Погода в Югре на 30 июля: +20 градусов, местами дождь, гроза
В Урае появится бульвар с избой-читальней и фигурными барельефами
Осенью в Нижневартовске заработает станция ультрафиолетового обеззараживания воды
Десять югорчан отправились служить в Президентский полк Российской Федерации
В Сургуте внук заживо сжёг родную бабушку
Югра приступила к созданию своей туристической платформы VISITUGRA
Банде наркоторговцев из Сургутского района утвердили обвинительное заключение
Югорчане собрали гуманитарную помощь детям, проходящим лечение в больнице Нижневартовска
В Когалыме откроется онлайн-лагерь с дневным пребыванием детей
Жители Ханты-Мансийска получат огромную детскую и спортивную площадки в следующем году