Пытаясь получить компенсацию за мазь для суставов, жительница Советского района лишилась 300 тысяч рублей

30 Июль 2020 2020-07-30T11:53:33+03:00

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Чтобы завладеть накоплениями пенсионерки из Советского района, мошенники разыграли целый спектакль.

По словам женщины, неделю назад ей позвонила неизвестная девушка и, представившись сотрудником московской прокуратуры, стала расспрашивать о заказах биоактивных добавок. Стоит отметить, что полтора года назад, увидев рекламу мази для суставов в соцсетях, гражданка несколько раз заказывала данное средство почтой. Мошенница сообщила, что фирма, в которой женщина покупала товар, поставляла опасную для здоровья продукцию, и от нее пострадало большое количество россиян. В настоящее время возбуждено уголовное дело, многомиллиардные счета компании арестованы, а заказчице, как и многим, положена денежная компенсация в размере 500 тысяч рублей.

Также звонившая сообщила, что для получения денег необходимо разблокировать банковскую ячейку, стоит это около 14 тысяч рублей, однако все издержки будут возмещены. Поверив, женщина отдала указанную сумму и попросила, чтобы деньги ей перевели на банковскую книжку. Злоумышленница тут же сообщила, что сделать это невозможно, потому что для женщины подготовят инкассаторскую машину, за услуги которой необходимо заплатить более 120 тысяч рублей, но с учётом скидки для ветеранов труда эта сумма составит всего лишь 90 тысяч рублей. Ничего не заподозрив, заявительница снова совершила перевод.

Спустя несколько часов ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности финансового отдела. Он стал обвинять пенсионерку в сговоре с сотрудником прокуратуры и посоветовал еще раз оплатить услуги инкассаторской машины без скидки, чтобы не быть привлеченной к ответственности, что она и сделала. После оплаты ей вновь позвонил тот же мужчина и спросил, почему она до сих пор не оплатила 60 тысяч рублей подоходного налога от суммы полагающейся компенсации. Вновь поверив звонившему, женщина перевела деньги.

После всех выплат пострадавшей сказали ожидать автомобиль. На этот раз звонок поступил от сотрудника инкассации, который обозначил место встречи, но придя по указанному адресу, гражданка никого не обнаружила.

Спустя некоторое время раздался ещё один звонок. Мужчина представился сотрудником службы безопасности финансового отдела и сообщил, что машина не дождалась женщину и уехала. Однако она может ещё раз оплатить услуги инкассаторов. Только в этот момент пенсионерка поняла, что её обманули и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU