В Октябрьском районе обновят «Площадь победы»

30 Июль 2020 2020-07-30T08:02:23+03:00

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В Октябрьском районе продолжают благоустраивать общественные территорий. Одно из таких мест - «Площадь победы» в селе Перегребное, на обновление которой выделено более 13 миллионов рублей.

На сегодняшний день уже демонтировали старые железобетонные плиты, чугунные ограждения и тротуарную плитку. Территорию отсыпали щебнем и произвели планировку объекта, на который уже завезли весь необходимый материал и оборудование.

Дальше рабочие установят новые энергоэффективные светильники, обустроят зоны отдыха и тротуарные дорожки, также появятся скамейки и декоративные контейнеры для растений.

Стоит добавить, что с 2017 года в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в Октябрьском районе преобразилось уже 35 территорий. Обновлённые площадки и скверы появились сразу в нескольких населённых пунктах и стали центром притяжения для молодёжи, семейных пар, детей и пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU