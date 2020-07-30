Общественники Сургута подозревают, что в местное озеро сливаются нечистоты

30 Июль 2020 2020-07-30T05:56:20+03:00

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В Сургуте произошёл неприятный инцидент. Общественники предположили, что в озеро, расположенное в пойме реки Оби, сливают нечистоты. Узнав об этом, глава города Вадим Шувалов решил лично разобраться в ситуации.

-Грузовой автомобиль принадлежит подрядчику, который занимается высадкой цветов и уходом за ними. Но, к счастью, в озеро он ничего не сливал. Рабочие набирали воду для полива - садоводы советуют поливать растения именно природной водой, когда есть такая возможность, - написал Вадим Николаевич на своей странице во «ВКонтакте».

Чтобы урегулировать ситуацию, подрядчику придётся провести разъяснительную беседу с молодыми активистами.

-Друзья, давайте будем слушать и слышать друг друга. Чем меньше агрессии, тем больше возможностей решать реальные проблемы. Надеюсь, из произошедшего все сделают правильные выводы. Хорошо, что тревога оказалась ложной, и природе ничего не угрожает — от сердца отлегло, - добавил глава Сургута.

ИСТОЧНИК KP.RU