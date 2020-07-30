Погода в Югре на 30 июля: +20 градусов, местами дождь, гроза
В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, местами до +2, днём +17...+22.
Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днём +19, ночью +12. Ветер 1-5 м/с.
Сургут: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +18, ночью +12. Ветер 2-6 м/с.
Нижневартовск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +19, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.
Нефтеюганск: облачно, небольшой дождь. Днём +18, ночью +12. Ветер 2-6 м/с.
Когалым: малооблачно, небольшой дождь. Днём +17, ночью +13. Ветер 3-7 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU