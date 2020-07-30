Погода в Югре на 30 июля: +20 градусов, местами дождь, гроза

В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, местами до +2, днём +17...+22.

Погода в Югре на 30 июля Фото: pixabay.com

Не забудьте захватить зонтики

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