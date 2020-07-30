2020-07-30T05:17:22+03:00
Общество

Погода в Югре на 30 июля: +20 градусов, местами дождь, гроза

Не забудьте захватить зонтики
Вера Зенина
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Погода в Югре на 30 июляПогода в Югре на 30 июляФото: pixabay.com
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В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, местами до +2, днём +17...+22.

Ханты-Мансийск: переменная облачность. Днём +19, ночью +12. Ветер 1-5 м/с.

Сургут: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +18, ночью +12. Ветер 2-6 м/с.

Нижневартовск: малооблачно, небольшой дождь. Днём +19, ночью +12. Ветер 4-9 м/с.

Нефтеюганск: облачно, небольшой дождь. Днём +18, ночью +12. Ветер 2-6 м/с.

Когалым: малооблачно, небольшой дождь. Днём +17, ночью +13. Ветер 3-7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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