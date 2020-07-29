Осенью в Нижневартовске заработает станция ультрафиолетового обеззараживания воды

29 Июль 2020 2020-07-29T18:16:14+03:00

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В Нижневартовске завершается строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды. Она позволит убрать из города склады с хлорсодержащими реагентами и улучшит экологическую ситуацию.

-Сточные воды имеют несколько стадий очистки: механическую, биологическую и обеззараживающую. Пока обеззараживание сточных вод в Нижневартовске происходит с помощью хлора. Новая установка ультрафиолета поможет улучшить экологическую ситуацию. Внедрение ультрафиолетового излучения позволит обезвредить воду от всех патогенных микроорганизмов. Сточная вода не навредит состоянию флоры и фауны, - рассказал главный инженера горводоканала Валентина Лазарева.

Строительство объекта началось ещё в июле 2019 года, из 66 миллионов предусмотренных контрактом, 55 уже вложены в дело. Осталось завершить монтажные и наладочные работы. Осенью объект сдадут в эксплуатацию.

Сегодня подобное оборудование используется не только в России, но и в других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU