2020-07-29T15:59:43+03:00
Политика

Десять югорчан отправились служить в Президентский полк Российской Федерации

Отдавать долг родине будут 1300 призывников
Вера Зенина
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Десять югорчан отправились служить в Президентский полк Российской ФедерацииДесять югорчан отправились служить в Президентский полк Российской ФедерацииФото: pixabay.com
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В Югре подвели итоги весеннего призыва. Большинство ребят отправились служить в сухопутные войска, военно-морской флот и воздушно-десантные войска. Другие попали в военно-космические силы и ракетные войска специального назначения. Десяти югорчанам выпала честь проходить службу в Президентском полку Российской Федерации.

По результатам медицинской комиссии показатель годности составил более 60%. Уменьшилось количество граждан, подлежащих призыву с болезнями нервной и костно-мышечной систем, глаз, кожи и психическими расстройствами.

Следует отметить, что благодаря системе «тройного барьера» применения экспресс-тестов, не выявлено ни одного случая употребления призывниками наркотических веществ.

-Работа по проведению призыва граждан на военную службу в автономном округе велась качественно и эффективно, мероприятия осуществлялись в соответствии с положениями руководящих документов. Срывов комплектования и отправки воинских команд в войска не допущено. Во всех муниципальных образованиях военные комиссариаты и призывные пункты работали в соответствии с требованиями, установленными во время эпидемиологической обстановки, - рассказал военный комиссариат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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