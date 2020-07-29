Югорчане собрали гуманитарную помощь детям, проходящим лечение в больнице Нижневартовска

29 Июль 2020 2020-07-29T12:30:35+03:00

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Неравнодушные жители Мегиона откликнулись на призыв помочь детям, проходящим лечение в нижневартовском онкоцентре.

Добровольцы гуманитарного корпуса Югры, они же и являются организаторами акции, привезли маленьким пациентам коробки и пакеты с канцелярией, игрушками, развивающими играми, печеньем и соком, а также моющими средствами, памперсами и предметами гигиены.

Доставленной помощи хватило всем детям, находящимся на лечение в больнице.

-Сегодня мы передали в больницу более ста позиций предметов первой необходимости и продуктов питания. Благодарителями у нас стали активные жители города и учреждения. Хочется сказать им за это огромное спасибо. Люди звонят, спрашивают, что необходимо детям, интересуются их жизнью и здоровьем, это, безусловно, говорит о добром сердце и неравнодушии мегионцев, - рассказала представитель городского волонтёрского движения Елена Идиятуллина.

Стоит добавить, что дети госпитализируются в больницу со всего округа, поэтому не всегда есть возможность передать им от родных и близких какие-то подарки.

Акция продлена до 2 августа. Принести гуманитарную помощь можно по адресу: улица Советская,11. Для уточнения информации можно обратиться по телефону: 8-904-466-0638.

ИСТОЧНИК KP.RU