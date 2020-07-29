2020-07-29T11:02:47+03:00
Общество

В Когалыме откроется онлайн-лагерь с дневным пребыванием детей

Организаторы уже подготовили разнообразные интерактивные программы
Вера Зенина
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Фото: администрация Когалыма, соцсеть "ВКонтакте"Фото: администрация Когалыма, соцсеть "ВКонтакте"
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В Когалыме откроется онлайн-лагерь с дневным пребыванием детей, рассчитанный на 400 человек. Поддержать эту идею решили сотрудники Дома детского творчества и трёх образовательных школ города №1,3 и 5. Для общения с ребятами собираются использовать дистанционные технологии.

Чтобы детям не было скучно, руководители уже подготовили разные интерактивные программы: мастер-классы, онлайн-викторины, физические упражнения, развивающие конкурсы и интеллектуальные задачи.

-Предполагается, что с 8:30 до 14:30 воспитатели из числа педагогов будут встречаться с ребятами, предлагая им различные формы онлайн-общения, таким образом, дети будут находиться под наблюдением. Лагерь является бесплатным, - рассказала специалист-эксперт управления образования Ирина Муштаева.

Чтобы зачислить ребёнка в такой лагерь, родителям необходимо подать заявление в образовательное учреждение. На сегодняшний день ещё остаются места в третьей и пятой школах, а также Доме детского творчества. Для решения вопросов можно обратиться по телефонам: 2-06-03 (школа №3); 2-02-44 (школа №5); 2-31-94 (Дом детского творчества).

ИСТОЧНИК KP.RU

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