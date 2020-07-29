2020-07-29T07:08:40+03:00
Общество

В Сургуте поменяют более 400 километров коммунальных сетей

Город продолжает готовиться к зиме
Вера Зенина
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Фото: Вадим Шувалов, соцсеть «Вконтакте»Фото: Вадим Шувалов, соцсеть «Вконтакте»
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Сургутские коммунальщики продолжают готовиться к холодам - проводят ремонт и профилактический осмотр теплосетей перед началом отопительного сезона.

-Из-за ситуации с коронавирусом начало работ пришлось откладывать несколько раз, но больше ждать нельзя. 1 сентября тепло должно поступить в школы, детсады и социальные объекты, а затем и в жилой сектор. Когда именно - будет зависеть от погоды. Обычно отопительный сезон у нас начинается во второй половине сентября, и к этому времени сети должны быть готовы, - сообщил глава города Вадим Шувалов на своей странице во «ВКонтакте».

К зиме необходимо подготовить 430 километров сетей тепловодоснабжения, почти десять из них надо заменить. Городская коммунальная инфраструктура требует большого обновления, внутриквартальные коммуникации изношены на 50%.

-Проблема не только в снижении надёжности коммуникаций из-за недоремонта, но и в том, что они ограничивают рост города. Работы предстоит много, - написал Вадим Николаевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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