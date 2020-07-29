В Югре мобилизуют врачей для оказания помощи в амбулаторных условиях

29 Июль 2020 2020-07-29T06:25:03+03:00

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В Югре завершилось заседание регионального штаба по борьбе с коронавирусом, участие в котором приняла Наталья Комарова. Помимо COVID-19, на повестке оказалось много других вопросов, один из них - оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях, которая возобновилась 22 июля.

-При этом, ситуация с возможностью посещения врачей в регионе не однородна. В одних медучреждениях специалистов достаточно, чтобы справиться с наплывом пациентов, в других - их дефицит. Явление временное, вызванное перерывом в оказании первичной плановой амбулаторной помощи, - сообщила глава региона.

В связи с этим она поручила окружному департаменту здравоохранения организовать работу специалистов, при необходимости мобилизовать врачей стационарных отделений, направив их для работы из одних учреждений в другие.

Особое внимание губернатор уделила сообщениям от югорчан, которые касаются трудностей в получении информации о результатах анализов.

-Поручаю департаменту здравоохранения обеспечить людей полной информацией по лабораторным исследованиям в личных кабинетах на портале электронной регистратуры. Также совместно с департаментом информационных технологий и цифрового развития необходимо закончить работу по совмещению электронных баз медучреждений с федеральным реестром медицинских документов, чтобы каждый югорчанин имел возможность получать полную медицинскую информацию о себе через портал госуслуг. До конца 2020 года вопрос должен быть решён, - сказала Наталья Комарова.

Также губернатор обсудила пожароопасную ситуацию, складывающуюся в лесах Югры и затронула вопрос, касающийся осенней охоты для лиц, не зарегистрированных в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU