Погода в Югре на 29 июля: гроза и сильный ветер
Ночью переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 4 - 9 м/с. Температура воздуха +6...+11 градусов. Днём переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северных направлений 6 - 11 м/с. Температура воздуха +18...+23 градуса.
Ханты-Мансийск: облачно. Днём +18, ночью +16. Ветер 3-7 м/с.
Сургут: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +17, ночью +11. Ветер 5-10 мс.
Нижневартовск: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +17, ночью +11. Ветер 2-6 м/с.
Нефтеюганск: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +18, ночью +11. Ветер 4-9 м/с.
Когалым: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +16, ночью +12. Ветер 5-11 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU