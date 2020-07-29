2020-07-29T05:13:17+03:00
Общество

Погода в Югре на 29 июля: гроза и сильный ветер

Не забудьте захватить зонтики
Вера Зенина
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Погода в Югре на 29 июляПогода в Югре на 29 июля
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Ночью переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северных направлений 4 - 9 м/с. Температура воздуха +6...+11 градусов. Днём переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северных направлений 6 - 11 м/с. Температура воздуха +18...+23 градуса.

Ханты-Мансийск: облачно. Днём +18, ночью +16. Ветер 3-7 м/с.

Сургут: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +17, ночью +11. Ветер 5-10 мс.

Нижневартовск: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +17, ночью +11. Ветер 2-6 м/с.

Нефтеюганск: малооблачно, небольшой дождь, гроза. Днём +18, ночью +11. Ветер 4-9 м/с.

Когалым: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +16, ночью +12. Ветер 5-11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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