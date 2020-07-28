2020-07-28T14:32:04+03:00
Общество

Жители Сургута приняли участие в летнем благоустройстве дворов

Имена победителей огласят 4 августа
Вера Зенина
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Фото: администрация Сургута, соцсеть "ВКонтакте"Фото: администрация Сургута, соцсеть "ВКонтакте"
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В Сургуте завершилась акция по благоустройству дворов. Участники подошли к делу с большой ответственность, теперь придомовые территории украшают розарии, клумбы с лилиями, петуньями, курильским чаем и даже деревянная ветряная мельница.

Эксперты конкурсной комиссии по достоинству оценили труды горожан.

-Конкурс известен в городе, популярен среди жителей. Оценивали оформление клумб по цветовой гамме, высоте растений, их ассортименту. Радует, что уровень профессионализма оформления придомовых территорий растет год от года. Участники конкурса этого года использовали растения многолетнего цветения, новые садовые формы, такие как арки и фигуры, - рассказала член жюри Ирина Турбина.

Всего было рассмотрено 19 заявок: 14 поступили от жильцов многоквартирных домов, остальные от коллективов детских садов и школ.

Имена победителей станут известны на церемонии награждения, которая пройдет 4 августа на электронной платформе «Zoom». Призёров поощрят сертификатами на приобретение садового инвентаря и зелёных насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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