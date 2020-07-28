В Нефтеюганском районе расчистят более 7 километров береговой линии

28 Июль 2020 2020-07-28T13:11:48+03:00

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Жителей Нефтеюганского района приглашают принять участие в уборке мусора у рек и водоёмов.

Первыми к экологической акции присоединятся жители села Пойковского. Они выйдут на берег реки Пойк уже в эту субботу.

Районные активисты запланировали большой фронт работ. Они собираются расчистить берега Вандраса и Ай-Ега, включая протоки Юганская Обь и Горная - это свыше 7 километров береговой линии.

Мероприятие проводится каждую весну в рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и постоянно собирает большое количество участников.

В этом году субботники пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Как разъяснили организаторы, все мероприятия пройдут с соблюдением необходимых мер предосторожности: количество участников ограничат, все они обязательно наденут перчатки, маски и будут соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU