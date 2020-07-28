2020-07-28T05:58:51+03:00
Общество

В Югре заработала единая горячая линия по вопросам социальной поддержки

Задать интересующие вопросы можно ежедневно с 9:00 до 21:00
Вера Зенина
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Фото: департамент социального развития Югры, соцсеть "ВКонтакте"Фото: департамент социального развития Югры, соцсеть "ВКонтакте"
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В Югре начала работать горячая линия «Контакт-центр» по вопросам соцподдержки. Звонки по номеру 8 800 301 44 43 принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00. Консультируют граждан 20 операторов - высококвалифицированные специалисты центра социальных выплат.

-В период пандемии нагрузка на работников социальных служб увеличилась в 6 раз: это доставка продуктов питания, сопровождение людей, выдача коробок добра, назначение новых мер поддержки, поэтому люди не всегда могли дозвониться. В связи с этим губернатор региона дала поручение о создании единого контакт-центра, чтобы граждане могли узнать интересующую их информацию, - рассказала директор департамента соцразвития Югры Тереза Пономарёва.

Получить ответ на вопрос о предоставлении мер социальной поддержки, а также услуг в сфере опеки и попечительства югорчане могут сразу же или в течение 24 часов, если потребуются дополнительные сведения. В некоторых ситуациях этот период может увеличиться до нескольких дней. Речь идёт о тех случаях, когда для решения проблемы необходимо подключить другие ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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