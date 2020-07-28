Погода в Югра на 28 июля: похолодание и дождь
В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северный 4-9 м/с, днём порывы могут достигать 14 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днём +13...+18, по западу и югу +19...+24.
Ханты-Мансийск: пасмурно. Днём температура поднимется до +16 градусов, ночью +13. Ветер 4-9 м/с.
Сургут: облачно, небольшой дождь. Днём +15, ночью +11. Ветер 4-9 м/с.
Нижневартовск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +16, ночью +11. Ветер 3-8 м/с.
Нефтеюганск: пасмурно, небольшой дождь. Днём +15, ночью +12. Ветер 3-8 м/с.
Когалым: облачно, небольшой дождь, гроза. Днём +13, ночью +11. Ветер 6-11 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU