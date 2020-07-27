В Югре появится собственное производство средств индивидуальной защиты

27 Июль 2020 2020-07-27T12:29:20+03:00

Приобрести продукцию можно будет уже этой осенью

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Жители региона смогут пользоваться средствами индивидуальной защиты местного производства. Об этом стало известно после заседания экспертного совета Фонда развития Югры. На реализацию проекта выделено 65 миллионов рублей.

Средства пойдут на закупку технологической линии, необходимого оборудования, сырья и материалов, а также ремонт помещения, предназначенного под производство в Сургуте.

Здесь будет организован выпуск одноразовых и многоразовых масок, в том числе медицинских, комплектов одежды, включая бахилы, шапки, халаты, брюки и куртки.

Выход на массовое производство запланирован уже этой осенью. В месяц будет выпускаться до 1 миллиона штук защитных медицинских масок и 400 тысяч единиц защитных комплектов одежды.

Продукция будет соответствовать всем стандартам и техническим условиям, установленным Министерством промышленности и торговли РФ для таких изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU