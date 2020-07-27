В Когалыме произошёл пожар в жилом доме

27 Июль 2020 2020-07-27T10:23:41+03:00

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Сообщение о пожаре на улице Романтиков поступило в воскресенье около 17.30, однако помощь огнеборцев не понадобилось, жильцы справились своими силами.

На ликвидацию выезжали 16 специалистов МЧС и 6 единиц техники.

Но на этом работа спасателей не закончилась. Минувшей ночью произошло ещё два возгорания, один - в посёлке Перегребное. Вызов поступил в два ночи, а через полчаса огонь был ликвидирован. В тушении участвовали 11 специалистов МЧС и 3 единицы спецтехники.

Последний пожар случился в дачном доме садовотческого товарищества «Геофизик 2», в Ханты-Мансийске.

Сообщение о возгорании поступило в 6.47, а в 7.38 огонь был побеждён. В ликвидации задействовали 11 специалистов МЧС и 4 единицы техники.

Во всех трёх случаях причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU